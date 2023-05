Jadwal Bioskop di Balikpapan, 30 Mei 2023, Film Kandahar Hanya Tayang di Sini

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Fast X dan The Little Mermaid masih merajai dalam daftar now playing di bioskop Balikpapan.

Di E-Walk XXI, film The Little Mermaid akan tayang sebanyak lima kali, dan Fast X tayang 6 kali pada hari ini, Selasa (30/5).

Pentacity XXI masih menjadikan kedua film tersebut sebagai tayangan unggulan.

Sementara itu, Fast X yang dibintangi aktor laga Vin Diesel akan tayang 8 kali di Studio XXI Balikpapan.

The Little Mermaid juga tayang 8 kali di bioskop yang terletak di Pasar Baru Square Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan.

Selain Fast X dan The Little Mermaid, ada film lainnya yang tak kalah seru juga tayang pada hari ini, yakni Jin Khodam dan Kandahar yang hanya tayang di E-Walk XXI.

Berikut jadwal bioskop di Balikpapan pada hari ini, Selasa 30 Mei 2023 yang dilansir 21cineplex:

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.