Jadwal Bioskop di Balikpapan, 16 Mei 2023, Guy Ritchie's The Covenant Hanya di Pentacity XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Dua film mancanegara, yakni Guardians of The Galaxy Volume 3 dan Evil Dead Rise masih merajai daftar now playing di seluruh bioskop XXI di Balikpapan.

Jika kamu ingin pilihan lainnya, ada film Guy Ritchie's The Covenant yang hanya diputar di Pentacity XXI mulai siang nanti, Selasa (16/5).

Film bergenre action dan crime besutan sutradara Guy Ritchie menceritakan kisah seorang penerjemah dari Afghanistan bernama Ahmed yang diperankan aktor Dar Salim menyelamatkan seorang tentara AS berpangkat sersan, yakni John Kinley (Jake Gyllenhaal).

Suatu hari, Sersan John yang berhutang budi gantian menyelamatkan Ahmed dan keluarganya dari ancaman Taliban.

Tertarik dengan kisah film yang dibintangi Jake Gyllenhaal, Alexander Ludwig, Antony Starr, Jonny Lee Miller dll, langsung saja ke Pentacity XXI.

Untuk detailnya, termasuk film yang tayang di bioskop lainnya pada hari ini, 16 Mei 2023, kamu bisa simak informasi selengkapnya di sini:

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000.