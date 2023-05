Jadwal Bioskop di Balikpapan, 7 Mei 2023, Guardians of the Galaxy Volume 3 Tayang 12 Kali di Pentacity XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film superhero Guardians of the Galaxy Volume 3 masih bertahan dalam daftar now playing di seluruh bioskop XXI di Balikpapan.

Pentacity XXI bahkan akan memutarkan film garapan sutradara James Gunn yang merangkap sebagai penulis skenario sebanyak 12 kali pada hari ini, Minggu (7/5).

Film ketiga Guardians of the Galaxy ini akan melanjutkan kisah petualangan Peter Quill atau Star Lord yang diperankan aktor Chris Pratt dan teman-temannya sebagai penjaga galaksi.

Masih berduka lantaran kehilangan Gamora (Zoe Saldana), Peter mengumpulkan timnya untuk kembali melindungi alam semesta.

Misi kali ini tidaklah mudah, jika tidak berhasil, maka akan menjadi akhir bagi para Guardians.

Keseruan dari kelanjutan film ini juga bisa kamu saksikan di E-Walk XXI dan Studio XXI balikpapan yang tayang lebih awal siang ini mulai pukul 11.15 WITA.

Selain Guardians of the Galaxy Volume 3, sejumlah film menarik lainnya juga masuk dalam daftar now playing Minggu 7 Mei 2023, seperti Evil Dead Rise, Sewu Dino, Khanzab, dan Dedemit - Diikuti Makhluk Halus.

Untuk detailnya, termasuk film yang tayang di bioskop lainnya pada hari ini, kamu bisa simak informasi selengkapnya di sini: