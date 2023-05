Jadwal Bioskop di Balikpapan, 6 Mei 2023, Evil Dead Rise Juga Tayang di 2 Bioskop Ini

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film horor terbaru Evil Dead Rise juga tayang di E-Walk XXI dan Studio XXI Balikpapan pada hari ini, Sabtu (6/5).

Film yang diproduksi Warner Bros. Pictures itu akan tayang di E-Walk XXI pada pukul 14.25, 18.55, dan 21.10 WITA.

Sementara itu, Studio XXI menayangkan film yang dibintangi Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies dkk pada pukul 17.45, dan 19.50 WITA.

Selain Evil Dead Rise, sejumlah film menarik lainnya juga masuk dalam daftar now playing Sabtu 6 Mei 2023, seperti Guardians of the Galaxy Volume 3, Sewu Dino, Khanzab, dan Dedemit - Diikuti Makhluk Halus.

Untuk detailnya, termasuk film yang tayang di bioskop lainnya pada hari ini, kamu bisa simak informasi selengkapnya di sini:

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000.

Guardians of the Galaxy Vol. 3