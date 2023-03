Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 8 Maret, Suzume Tayang Perdana di E-Walk dan Pentacity XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Suzume mulai tayang di E-Walk maupun Pentacity XXI pada hari ini, Rabu (8/3).

Film bergenre animasi yang disutradarai Makoto Shinkai akan tayang di E-Walk XXI mulai pukul 13.30 WITA.

Sutradara yang sukses menggarap beberapa film lainnya, seperti Weathering with You dan Kimi No Nawa (Your Name) itu menggandeng sejumlah artis ternama Jepang sebagai pengisi suara di film Suzume, mulai dari Nanoka Hara, Eri Fukatsu, dan Shota Sometani.

Ketiga artis pengisi suara itu juga terlibat dalam penulisan skenario.

Kisah film ini berawal saat seorang siswi bernama Suzume bertemu dengan pria misterius yang sedang mencari sebuah pintu.

Namun tak disangka, Suzume menemukan pintu yang dicari pria misterius tersebut.

Bagaimana kelanjutan dari keseruan cerita di film Suzume, langsung saja meluncur ke E-Walk atau Pentacity XXI.

Berikut jadwal tayang film di bioskop di Balikpapan pada hari ini, Rabu 8 Maret 2023 yang dilansir dari 21cineplex: