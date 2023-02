Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 10 Februari, Aksi Seru Bruce Wilis di Film Out of Death

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Out of Death tayang di Pentacity XXI maupun E-Walk XXI pada Jumat (10/2).

Di film ini, kita bisa kembali melihat keseruan aktor Bruce Willis yang memerankan sosok Jack Harris beradu akting dengan Jaime King yang berperan sebagai Shannon Mathers.

Selain Out of Death, sejumlah film seru lainnya juga masuk daftar now playing di seluruh bioskop XXI di Balikpapan.

Studio XXI masih menayangkan film Mangkujiwo 2, Tasbih Kosong, Gita Cinta dari SMA, Waktu Maghrib, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, dan The Banishing.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Rabu 8 Februari 2023 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000