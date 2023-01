Film Bioskop di Tarakan Hari Ini, 20 Januari, A Man Called Otto Tambah Jam Tayang

kaltim.jpnn.com, TARAKAN - Film A Man Called Otto masih bertahan di daftar now playing pada hari ini, Jumat (20/1).

Grand Tarakan Mall XXI bahkan menambah jam tayang dari semula film bergenre drama dan komedi itu hanya tayang pada pukul 18.55 kini menjadi 13.30, dan 20.45 WITA.

Selain A Man Called Otto, sejumlah film seru lainnya juga masih bertahan di daftar now playing, mulai dari Bayi Ajaib yang kemarin baru tayang, Hidayah, Sakra, Avatar: The Way of Water, dan Plane.

Berikut jadwal tayang film bioskop di Kota Tarakan, pada hari ini, Jumat 20 Januari 2023 yang dilansir 21cineplex:

Grand Tarakan Mall XXI

Grand Tarakan Mall Lantai 4 Jalan Yos Sudarso No 1 Kalimantan Utara.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 40.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 50.000.

Avatar: The Way of Water

Tayang pukul: 12.00, dan 17.45 WITA.