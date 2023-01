Jadwal Bioskop di Samarinda Minggu (15/1): Apa yang Terbaru di Big Mall XXI dan SCP?

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Buat masyarakat Samarinda atau sedang berada di Kota Tepian, bisa menikmati waktu liburan dengan menonton film di bioskop.

Minggu hari ini (15/1), film box office hadir menyapa penggemar dunia sineas.

Hari ini ada film Plane, M3gan, A Man Called Otto, dan Avatar: The Way of Water

Selanjutnya ada film Puss in Boots: The Last Wish yang dibintangi Antonio Banderes dan Salma Hayek.

Untuk film karya sineas tanah air, ada film Anak Titipan Setan, Hidayah dan Argantara yang dibintangi Aliando Syarief dan Natasha Wilona.

Ada lagi film horor yang sangat disayangkan untuk dilewatkan berjudul Hidayah atau film yang bakal membuat kamu banyak tertawa, yaitu Cek Toko Sebelah 2.

Berikut jadwal tayang film bioskop di Kota Samarinda, pada hari ini, Minggu 15 Januari 2023 yang dilansir 21cineplex:

A. Big Mall XXI

Jl. Untung Suropati Nomor 8 Samarinda