Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 15 Januari, Plane dan M3gan Masih Bertahan

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Sudah punya rencana untuk mengisi liburan hari ini, Minggu (15/1)?

Jika belum, menonton film di bioskop bisa menjadi pilihan kamu menghabiskan waktu liburan hari bersama orang tercinta atau keluarga.

Seluruh bioskop di Balikpapan juga telah mengeluarkan daftar film seru yang akan tayang mulai siang ini hingga malam nanti.

Film produksi Lionsgate garapan sutradara Jean-Francois Richet berjudul Plane dan film horor yang dibintangi Jenna Davis dkk berjudul M3gan masih menjadi unggulan seluruh bioskop di Balikpapan.

E-Walk XXI akan memutarkan film Plane mulai siang ini pukul 12.00 hingga malam nanti pukul 21.20 WITA.

Demikian pula dengan Pentacity XXI dan Studio XXI Balikpapan akan mulai memutar film yang dibintangi sejumlah pemain ternama, seperti Gerard Butler, Mike Colter itu pada jam yang sama.

Pentacity XXI masih tetap mempertahankan film Puss in Boots: The Last Wish di daftar now playing hari ini.

Film yang menceritakan petualangan seekor kucing bernama Puss in Boots itu dijamin akan menghibur penontonnya, termasuk yang membawa anak-anak.