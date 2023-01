Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 14 Januari, Anak Titipan Setan Hanya Tayang di E-Walk XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Sebuah film horor yang dibintangi sejumlah nama beken, seperti Gisella Anastasia, Ingrid Widjanarko, dan Annisa Hertami masih bertahan di daftar now playing di bioskop E-Walk XXI pada hari ini, Sabtu (14/1).

Buat kamu yang belum sempat menyaksikan film garapan sutradara Erwin Arnada segera meluncur ke Balikpapan Superblok di Jalan Jenderal Sudirman untuk bisa menonton Anak Titipan Setan yang hanya tayang di E-Walk XXI.

E-Walk XXI juga menayangkan film seru lainnya, seperti Plane, M3gan, Hidayah, dan Avatar: The Way of Water (3D).

Bagaimana dengan bioskop lainnya?

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Sabtu 14 Januari 2023 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000

Plane