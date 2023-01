Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 8 Februari, Film M3gan Kembali Tayang

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Sudah ada rencana mengisi liburan akhir pekan kali ini?

Jika belum, menonton film di bioskop bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati liburan di hari ini, Minggu (8/1)

Apalagi sederet film terbaru dan dijamin seru karya terbaik sineas tanah air dan mancanegara masuk dalam daftar now playing di seluruh bioskop di Balikpapan hari ini.

Di E-Walk XXI, mengawali hari ini dengan menayangkan Avatar: The Way of Water versi 3D.

Buat kamu yang ingin menonton film yang sudah ditonton jutaan orang di seluruh dunia, bisa langsung meluncur pagi ke bioskop yang berada di lantai 1 Balikpapan Superblok.

Film garapan sutradara James Cameron itu akan tayang mulai pukul 10.45 WITA.

Di Pentacity XXI, masih memasukkan film bergenre drama romantis dengan pemeran utama Aliando Syarief dan Natasha Wilona dalam daftar now playing hari ini.

Film Argantara akan tayang mulai pukul 12.00 WITA siang ini.