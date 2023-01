Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 3 Januari 2023, Ada yang Baru di Studio XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Ada film terbaru yang masuk dalam daftar now playing di bioskop Studio XXI Balikpapan pada hari ini, Selasa (3/1).

Studio XXI akan menayangkan film animasi garapan sutradara Joel Crawford yang berjudul Puss in Boots: The Last Wish.

Film berdurasi 102 menit itu akan tayang mulai siang ini pukul 12.30 WITA.

Buat kamu yang belum sempat menonton di jam tersebut, jangan khawatir, karena Studio XXI akan memutarnya kembali pada pukul 14.45, 17.00, dan 19.15 WITA.

Di film ini, petualangan seekor kucing bernama Puss in Boots yang telah menghabiskan delapan dari sembilan nyawanya.

Dia pun kini mulai petualangan yang epik untuk menemukan harapan terakhir untuk memulihkan sembilan nyawanya.

Selain Puss in Boots: The Last Wish, ada sejumlah film seru lainnya yang masuk dalam daftar now playing hari ini di Studio XXI Balikpapan.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Selasa 3 Januari 2023 yang dilansir dari 21cineplex: