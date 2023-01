Jadwal Bioskop di Balikpapan di Liburan Tahun Baru Hari Ini, Ada yang Seru dan Terbaru

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bioskop E-Walk XXI siap menemani kamu mengisi liburan Tahun Baru dengan deretan film terbaru.

Sejumlah film yang masuk dalam daftar now playing hari ini, Minggu (1/1), masih tetap ada Film Avatar: The Way of Water maupun versi tiga dimesi.

Kemudian ada film Cek Toko Sebelah 2 yang akan tayang mulai pukul 11.50 WITA.

Sementara itu, jika kamu ingin menyaksikan kisah romantis Arga yang diperankan aktor tampan Aliando Syarief dan Syera (Natasha Wilona) di film Argantara, E-Walk XXI akan memutarkan pada pukul 14.20, 18.55, dan 21.15 WITA.

Selain itu, E-Walk XXI juga akan menayangka kembali film animasi Puss in Boots: The Last Wish dan film horor karya sineas tanah air berjudul Tumbal Kanjeng Iblis.

Di Pentacity XXI, masih memasukkan empat film unggulan dalam daftar now playing pada hari ini, yakni Argantara, Puss i Boots: The Last Wish, Avatar: The Way of Water, dan KKN di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni.

Studio XXI Balikpapan hari ini akan kembali menayangkan empat film seru, yakni Cek Toko Sebelah 2, Argantara, Tumbal Kanjeng Iblis, dan KKN di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Minggu 1 Januari 2023 yang dilansir dari 21cineplex: