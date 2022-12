Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Berikut Pilihan Film Seru di Malam Tahun Baru

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bioskop di Balikpapan sudah merilis jadwal film seru terbaru yang akan tayang mulai siang ini hingga malam tahun baru nanti.

Di E-Walk XXI, masih memasukkan film Avatar: The Way Of Water maupun versi 3 dimensinya di daftar now playing pada hari ini, Sabtu (31/12).

Film Avatar: The Way of Water (3D) bahkan tayang lebih awal, yakni pukul 10.30 WITA, dan pilihan lainnya pada pukul 14.25, 18.05, dan 21.45 WITA.

Bioskop yang terletak di Balikpapan Superblok atau BSB juga akan menayangkan film Cek Toko Sebelah 2, Argantara, dan Tumbal Kanjeng Iblis.

Sementara itu, Pentacity XXI tidak lagi memasukkan film Cek Toko Sebelah 2.

Namun bioskop yang berada di Pentacity Mall Lantai 2 akan menayangkan film Puss in Boots: The Last Wish yang tak ada di tempat lain.

Selain itu, Pentacity XXI juga memasukkan film Argantara, Avatar: The Way of Water dan KKN di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni dalam daftar now playing mereka hari ini.

Studio XXI Balikpapan hari ini akan kembali menayangkan empat film seru, yakni Cek Toko Sebelah 2, Argantara, Tumbal Kanjeng Iblis, dan KKN di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni.