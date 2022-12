Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 25 Desember, Cek Toko Sebelah 2 Tayang Lebih Awal

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Sudah punya pilihan mengisi liburan yang hari ini yang bertepatan dengan perayaan Natal bagi umat Nasrani?

Jika belum, menonton film di bioskop bisa menjadi pilihan yang tepat.

Apalagi saat ini sedang tayang film terbaru dan dijamin seru yang siap menghibur kamu bersama orang atau keluarga tercinta.

Salah satunya, Film Cek Toko Sebelah 2 masih masuk dalam daftar now playing di seluruh bioskop di Balikpapan, Minggu (25/12).

Film karya terbaik Ernest Prakasa yang dibintangi sejumlah aktris dan aktor ternama, seperti Laura Basuki, Dion Wiyoko, dan Adinia Wirasti akan tayang mulai siang ini.

Namun, saking tingginya animo masyarakat yang ingin menyaksikan film bergenre drama dan komedi itu, seluruh tiket di E-Walk XXI ludes.

Jika ingin menyaksikan film yang mengisahkan kehidupan keluarga Koh Afuk, kamu bisa segera memesannya di Pentacity XXI atau Studio XXI Balikpapan.

Selain Cek Toko Sebelah 2, film Avatar: The Way of Water dan Tumbang Kanjeng Iblis bisa menjadi pilihan lainnya.