Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Puss in Boots: The Last Wish Tayang di E-Walk XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bioskop E-Walk XXI terus memanjakan pengunjungnya dengan menyajikan film-film seru dan terbaru.

Kali ini, bioskop yang berada di Balikpapan Superblok itu akan menayangkan Puss in Boots dengan petulangan barunya.

Film Puss in Boots: The Last Wish masuk dalam daftar now playing di E-Walk XXI pada siang ini, Sabtu (24/12) pukul 12.10 WITA.

Sutradara Joel Crawford menghadirkan Puss in Boots sekuel terbaru kali ini dari imajinasi, komedi, dan adegan seru yang bakal menguras emosi kamu.

Penonton film ini, terutama anak-anak akan senang dengan keseruan petualangan Puss maupun kelucuan para tokohnya.

Sementara buat penonton yang telah remaja atau dewasa, film Puss in Boots: The Last Wish bisa mengajak kamu merenungkan berbagai hal dan cara menghabiskan hidup atau akan melewatkannya bersama siapa.

Di film ini, Puss in Boots menemukan fakta bahwa kecintaannya pada petualangan telah merenggut nyawanya: dia telah menghabiskan delapan dari sembilan nyawanya.

Puss kini memulai petualangan epik untuk menemukan harapan terakhir untuk memulihkan sembilan nyawanya.