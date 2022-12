Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 17 Desember, Avatar: The Way of Water atau Qorin?

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Apa rencana kamu menghilangkan kejenuhan di akhir pekan ini?

Jika belum, pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop di Balikpapan.

Sabtu (17/12) hari ini, Film Avatar: The Way of Water dan film Qorin masih masuk dalam daftar now playing di seluruh bioskop di Balikpapan.

Karya terbaik sineas tanah air di film Qorin yang dibintangi Putri Ayudya dan Zulfa Maharani juga tayang hari ini.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Sabtu 17 Desember 2022 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Baca Juga: PPU Siap Genjot Produksi Beras untuk Menyuplai Kebutuhan Warga IKN Nusantara

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000

Avatar: The Way of Water