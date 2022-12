Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Avatar: The Way of Water (3D) Tayang di E-Walk XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Avatar: The Way of Water sudah tayang di seluruh bioskop di Balikpapan sejak Rabu (15/12) kemarin.

Jika Anda belum sempat menontonnya, jangan khawatir, seluruh bioskop masih menayangkan film garapan sutradara James Cameron itu pada hari ini, Kamis (15/12).

Khusus bioskop E-Walk XXI juga menayangkan film Avatar: The Way of Water yang versi 3D.

Bioskop E-Walk XXI yang berada di lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) akan menayangkan film Avatar: The Way of Water (3D) pada pukul 13.00, 16.40, dan 20.20 WITA.

Jangan buruan saja ya meluncurkan ke bioskop kesayangan kamu siang atau malam ini.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000