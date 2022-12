Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 13 Desember, Film Midnight in the Switchgrass Tayang di E-Walk XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Midnight in the Switchgrass masih masuk dalam daftar now playing di Bioskop E-Walk XXI pada hari ini, Selasa (13/12).

Film garapan sutradara Randall Emmett dan dibintangi aktor ternama Bruce Willis itu diadaptasi dari kisah nyata tentang pembunuhan berantai paling berbahaya di Texas.

Bruce Willis yang berperan sebagai Karl Helter dan rekannya Rebecca Lombardo yang diperankan aktris cantik Megan Fox merupakan agen FBI yang sedang menyelidiki kasus tersebut.

Penasaran dengan kisah selengkapnya? Langsung saja meluncur ke bioskop E-Walk XXI.

E-Walk XXI akan menayangkan film Film Midnight in the Switchgrass pada 15.50, dan 20.05.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.