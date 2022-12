Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 9 Desember, Kutukan Mengerikan di Film The Curse of Rosalie

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bioskop E-Walk XXI Balikpapan kembali menyuguhkan film terbaru yang akan mulai tayang pada hari ini, Jumat (9/12).

Film terbaru bergenre horor garapan sutradara Will Klipstine berjudul The Curse of Rosalie akan tayang mulai siang ini 13.05 WITA.

Film ini mengisahkan tentang kutukan mengerikan yang terjadi ketika seorang anak dari keluarga Snyder pindah ke sebuah kota kuno.

Saat Rosalie, nama anak tersebut sesuai yang tertera di judul film datang ke kota tersebut, banyak peristiwa mengerikan terjadi.

Satu per satu tetangga dari keluarga Snyder mati secara misterius, duh suasananya benar-benar menegangkan!

Kejadian demi kejadian juga menimpa keluarga Snyder hingga mengakibatkan mereka harus berperang menghadapi kutukan mengerikan tersebut.

Pokoknya, kelanjutan kisah Rosalie dan keluarga sangat disayangkan untuk dilewatkan.

Langsung saja meluncur ke E-Walk XXI ya...