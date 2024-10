TAFISA Southeast Asian Forum 2024 Digelar di Balikpapan, Ini Harapan Sekdaprov Kaltim

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - The Association For International Sport for All (TAFISA) Southeast Asian Forum 2024 yang digelar di Kota Balikpapan resmi dibuka pada Senin (7/10).

Pembukaan ditandai dengan pemukukan gong oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni didampingi Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Hayono Isman, dan Wakil Presiden TAFISA Mr Wanshik Honk di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan.

Sekdaprov Sri Wahyuni mengatakan kegiatan TAFISA Southeast Asian Forum 2024 merupakan momentum strategis bagi semua untuk memperkuat dan mempromosikan olahraga rekreasi masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

"Kegiatan yang diinisiasi KORMI dan TAFISA sebagai wadah organisasi olahraga rekreasi masyarakat dunia ini sangat relevan dengan semangat masyarakat kita yang semakin peduli akan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat," ujar Sri Wahyuni dilansir dari adpimprovkaltim, Senin (7/10).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu berharap melalui forum ini, peserta yang hadir memiliki kesempatan untuk bertukar pengalaman dan gagasan, serta membangun kolaborasi lintas negara dalam memajukan olahraga untuk semua.

"Olahraga bukan lagi sekadar sarana kompetisi, tetapi juga media yang efektif dalam mempromosikan kesehatan, kesejahteraan dan keharmonisan sosial," tegasnya.

Sekdaprov Sri Wahyni menegaskan Pemprov Kaltim senantiasa mendukung kegiatan olahraga yang bersifat inklusif dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan olahraga rekreasi masyarakat yang tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas, dan kohesi sosial ditengah masyarakat, dan dapat menjadi pelopor dalam memajukan olahraga masyarakat di tingkat nasional dan regional," ujar Sri Wahyuni.