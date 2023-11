Buntut Rentetan Hasil Buruk, Persiba Balikpapan Pecat Pelatih Nil Maizar

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Manajemen baru Persiba Balikpapan di bawah Chief Executive Officer (CEO) Ichsan Rachmansyah memutuskan memecat Nil Maizar dari jabatannya sebagai pelatih kepala.

Keputusan itu diumumkan melalui akun resmi Persiba di Instagram.

"Thank you and good luck," tulis @persibabpp pada Senin (13/11) malam.

Hingga saat ini manajemen baru belum merilis secara resmi pelatih baru pengganti Nil Maizar.

Meski demikian, sejumlah nama disebut-sebut dipertimbangkan oleh manajemen, baik pelatih lokal maupun asing.

Penggantian manajemen Persiba diumumkan pada Senin (13/11) petang.

Presiden Persiba Gede Widiade menyampaikan akan berkonsentrasi pada pengembangan bisnis Pancoran Soccer Field (PSF) yang semakin luas sehingga agar Persiba dapat ditangani maksimal maka perlu diserahkan ke tim manajemen baru.