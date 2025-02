Jadwal Bioskop Balikpapan Hari Ini, Ada 9 Film Pilihan yang akan Tayang di Cinepolis

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Bioskop Cinepolis Living Plaza Balikpapan akan menayangkan 9 film pilihan yang siap menemani kamu pada hari ini, Sabtu (15/2).

Ke-9 film pilihan yang tayang di Cinepolis, yaitu Bridget Jones: Mad About The Boy, Attack on Titan: The Last Attack, Pintu - Pintu Surga, Rumah Teteh: Story Of Helena, Petaka Gunung Gede, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, Captain America: Brave New World, 1 Kakak 7 Ponakan, dan Perayaan Mati Rasa.

Film bergenre animasi, Attack on Titan: The Last Attack akan diputar lebih awal, yakni mulai pukul 11.15 WITA.

Bagaimana jadwal tayang film lainnya?

Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

Bridget Jones: Mad About The Boy

Regular 2D, harga tiket Rp 50 ribu