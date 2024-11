Jadwal Citimall Bontang XXI Hari Ini, Film Red One Diputar 4 Kali

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Film Red One masih bertahan di daftar now playing bioskop Citimall Bontang XXI.

Film yang dibintangi aktor Chris Evans dan Dwayne Johnson itu akan diputar sebanyak empat kali pada hari ini, Sabtu (9/11).

Film garapan sutradara Jake Kasdan yang menceritakan momen menarik ketika seorang Sinterklas yang punya code name Red One diculik dari Kutub Utara itu akan tayang pada pukul 13.30, 15.50, 18.10, dan 20.30 WITA.

Selain Red One, Citimall Bontang XXI juga masih menayangkan film Venom: The Last Dance, Santet Segoro Pitu, dan Aftermath.

Berikut jadwal di bioskop Citimall Bontang XXI yang dilansir dari situs jadwalnonton.com:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan

Red One

Reguler 2D, harga tiket Rp 55 ribu