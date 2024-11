Jadwal Bioskop di Bontang Hari Ini, Film Aftermath Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Film Aftermath tayang perdana dengan 5 jadwal pemutaran di bioskop Citimall Bontang XXI pada hari ini, Jumat (8/11).

Film yang dibintangi Dylan Sprouse yang memerankan karakter Eric akan diputar pada pukul 13.30, 15.20, 17.10, 19.00, dan 20.50 WITA.

Film ini menceritakan sosok Eric, seorang veteran perang yang kembali ke rumah mendapati dirinya terjebak di sebuah jembatan di Kota Boston bersama para warga dan adik perempuannya.

Saat teroris mulai mengancam nyawa, Eric harus mengandalkan kemampuannya untuk menyelamatkan sang adik dan sandera lainnya.

Selain Aftermath, Citimall Bontang XXI juga masih menayangkan sejumlah film pilihan lainnya, seperti Red One, Venom: The Last Dance, dan Santet Segoro Pitu.

Berikut jadwal di bioskop Citimall Bontang XXI yang dilansir dari situs jadwalnonton.com:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan

Red One