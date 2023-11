Jadwal Bioskop Citimall Bontang XXI 6 November, Film Kultus Iblis Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Film Kultus Iblis tayang perdana di Citimall Bontang XXI pada hari ini, Senin (6/11).

Film bergenre horor garapan sutradara Bobby Prasetyo itu pada pukul 12.50, 14.45, 16.40, 18.35, dan 20.30 WITA.

Film ini menceritakan sosok Naya yang diperankan aktris Yasamin Jasem dan Raka (Fadi Alaydrus) mengalami guncangan batin ketika ayahnya yang mati mengerikan dan tiba-tiba jenazahnya hilang misterius.

Naya dan Raka kemudian pergi ke kampung halaman ayahnya untuk mencari tahu rahasia keluarganya.

Namun, ikhtiar tersebut justru membuat keduanya terjebak di desa berbahaya yang penuh dengan teror.

Selain film Kultus Iblis, Citimall Bontang XXI juga masih menayangkan film Indigo: What Do You See? dan Saranjana: Kota Ghaib.

Berikut ini jadwal film yang akan tayang di bioskop Citimall Bontang XXI pada hari ini, 6 November 2023 dilansir dari 21cineplex:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatam Bontang Selatan.