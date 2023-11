Jadwal Bioskop Citimall Bontang XXI 1 November, 7 Film Terbaru dan Seru Tayang Hari Ini

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Citimall Bontang XXI akan menayangkan 7 film terbaru dan pasti seru pada hari ini, Rabu (1/11).

Pertama, film Saranjana: Kota Ghaib yang mengangkat kisah mistis dan misteri dari Kalimantan Selatan (Kalsel) tambah jam tayang dibanding penayangan perdananya kemarin.

Citimall Bontang XXI akan menayangkan film garapan sutradara Johansyah Jumberan itu pada pukul 12.35, 14.30, 16.25, 18.20, dan 20.15 WITA

Film yang dibintang Fedi Nuril, Titi Kamal, dan Citra Kirana berjudul Air Mata di Ujung Sajadah juga masih bertengger di daftar now playing.

Begitu juga dengan film bergenre horor berjudul Indigo: What Do You See? juga bisa menjadi pilihan kamu.

Berikut ini jadwal film yang akan tayang di bioskop Citimall Bontang XXI pada hari ini, 1 November 2023 dilansir dari 21cineplex:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatam Bontang Selatan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 40.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 50.000.