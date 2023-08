Di Forum Internasional, Wali Kota Andi Harun Paparkan Strategi Sukseskan Transformasi Digital

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Samarinda Andi Harun mendapat kehormatan menjadi salah satu pembicara dalam forum internasional The Meeting of Governance/Mayors of ASEAN Capitals and ASEAN Mayors Forum 2023.

Acara yang dilaksanakan United Cities and Local Government Asia Pacific dan dihaadiri wali kota dan gubernur se-ASEAN itu berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, 1-2 Agustus 2023.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak yang bertindak sebagai moderator pada panel 2 dengan 'tema Transformasi Digital' menilai Wali kota Andi Harun berhasil mengimplementasikan transformasi digital di Kota Samarinda.

Tak hanya itu, prestasi lainnya Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 300 persen.

Di hadapan para wali kota dan gubernur se-ASEAN, Wali Kota Andi Harun memaparkan sejumlah strategi dan pencapaian Samarinda 2021-2023, antara lain pengendalian banjir dan lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur dan tata kota, pembangunan ekonomi dan sosial budaya berbasis partisipasi masyarakat.

Kemudian, pemerintahan bersih dan reformasi birokrasi dan transformasi digital untuk semua layanan publik.

Wali Kota Andi Harun menyampaikan pengendalian banjir menjadi prioritas di era kepemimpinannya, dan telah melihatkan hasil positif.

Namun dikatakannya, penanganan persoalan banjir tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun, sehingga pasti setiap tahun akan terus melakukan upaya pengendalian banjir.