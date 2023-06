Jadwal Bioskop Balikpapan, 16 Juni 2023, Film The Little Mermaid Bertahan di Pentacity XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film The Little Mermaid masih bertahan dalam daftar now playing di bioskop Pentacity XXI pada hari ini, Jumat (16/6).

Film garapan Rob Marshall itu akan tayang 12.30, 15.15, 18.00, dan 20.45 WITA.

Selain The Little Mermaid, Pentacity XXI juga memutar film Flash dan Transformers: Rise of the Beasts yang tayang di bioskop lainnya di Balikpapan.

Berikut jadwal bioskop di Balikpapan pada hari ini, Jumat 16 Juni 2023 yang dilansir 21cineplex:

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000.

The Flash

Tayang pukul: 11.45, 12.15, 12.45, 14.40, 15.10, 15.40, 17.35, 18.05, 18.35, 20.30, 21.00, dan 21.30 WITA.