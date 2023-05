Jadwal Bioskop di Balikpapan, 19 Mei 2023, Film Fast X Masih Merajai

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Fast X atau Fast and Furious 10 masih merajai daftar now playing di seluruh bioskop di Balikpapan.

E-Walk XXI akan menayangkan 15 kali film yang dibintangi aktor Vin Diesel pada hari ini, Jumat (19/5).

Begitu juga dengan Pentacity XXI memasukkan Fast X sebagai satu-satu film unggulan mereka pada hari ini.

Selain Fast X, ada film lain yang tak kalah yang masih bertahan di daftar now playing, seperti Guardians of the Galaxy Volume 3 yang akan tayang di E-Walk XXI pada pukul 13.40 dan 16.40 WITA.

Kemudian Kajiman yang akan tayang di Studio XXI Balikpapan mulai siang nanti pada pukul 12.30 WITA.

Untuk detailnya, kamu bisa simak informasi selengkapnya di bawah ini:

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 35.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000.