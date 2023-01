Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Anak Titipan Setan Dibintangi Gisel Masih Tayang

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Hidayah garapan sutradara Monty Tiwa masih bertahan dalam daftar now playing di seluruh bioskop di Balikpapan.

Bioskop E-Walk XXI dan Studio XXI Balikpapan kompak menayangkan film yang dibintangi Ajil Ditto, Alif Joerg, dan Unique Priscilla mulai siang ini pukul 12.25 WITA.

Sementara itu, Pentacity XXI mulai menayangkan film Hidayah pada pukul 13.20 WITA.

Film bergenre horor lainnya karya terbaik sineas tanah air yang masih bertahan di daftar now playing adalah Anak Titipan Setan.

Aksi memukau Gisella Anastasia dan Ingrid Widjanarko di film ini bisa disaksikan di E-Walk XXI mulai pukul 12.10 WITA hingga malam nanti.

Film box office juga hadir menyapa penggemar dunia sineas di Kota Beriman, julukan Balikpapan, seperti M3gan, Plane, Puss in Boots: The Last Wish hingga Avatar: The Way of Water.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Senin 16 Januari 2023 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.