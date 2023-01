Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 13 Januari, A Man Called Otto Mulai Tayang Siang Nanti

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film terbaru yang dibintangi sejumlah pemain Hollywood, seperti Tom Hanks, Rachel Keller, dan Manuel Garcia-rulfo tayang di seluruh bioskop di Balikpapan pada hari ini, Jumat (13/1).

Film A Man Called Otto akan tayang di E-Walk XXI mulai siang ini pukul 12.30 WITA.

Pentacity XXI akan menayangkan film yang menceritakan sosok Otto (diperankan Tom Hanks) yang menjadi mudah marah setelah ditinggal sang istri selama-lamanya akan tayang mulai pukul 12.50 WITA.

Sementara itu, Studio XXI Balikpapan baru akan memutarkan film A Man Called Otto pada pukul 17.25 WITA.

Sederet film unggulan lainnya juga masih masuk dalam daftar now playing hari ini, seperti Argantara, Anak Titipan Setan, M3gan, Hidayah, hingga Avatar: The Way of Water (3D).

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000