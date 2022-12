Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 22 Desember, Film Tumbal Kanjeng Iblis Mulai Tayang

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Tumbal Kanjeng Iblis masuk dalam daftar now playing di seluruh bioskop di Balikpapan mulai siang ini, Jumat (23/12).

Film terbaru bergenre horor, drama dan misteri besutan sutradara Mizam Fadillah Ananda mulai dirilis sejak kemarin, 22 Desember 2022.

Film yang dibintangi sejumlah pemain, seperti Sheryl Sheinafia, Omar Daniel, Putri Ayudya, dan Miller Khan itu akan menyuguhkan tayangan yang menghibur kamu.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Jumat 23 Desember 2022 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 40.000, Jumat Rp 45.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 55.000

Avatar: The Way of Water

Tayang pukul: 12.00, 12.30, 15.40, 16.10, 19.20, dan 19.50 WITA.