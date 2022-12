Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Qorin Masih Tayang di Pentacity dan Studio XXI

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Seluruh bioskop di Balikpapan masih memasukkan Film Avatar: The Way of Water dalam daftar now playing pada hari ini, Senin (19/12).

Di bioskop E-Walk XXI bahkan juga menyiapkan pilihan bagi yang ingin merasakan sensasi seru menonton film Avatar: The Way of Water versi 3D.

Namun, untuk film Avatar: The Way of Water (3D) hanya tiga kali diputar di E-Walk, yakni pukul 13.00, 16.40, dan 20.20 WITA.

Sementara itu, Pentacity XXI dan Studio XXI juga menambahkan film Qorin dalam daftar now playing pada hari ini, Senin (19/12).

Buat para pencinta film horor wajib banget buat menontonnya.

Film horor yang diproduseri IDN Pictures tersebut akan menyuguhkan teror yang tidak kalah seram dari film mereka sebelumnya, yakni film Inang.

Berikut jadwal tayang film di bioskop Balikpapan pada hari ini, Senin 19 Desember 2022 yang dilansir dari 21cineplex:

1. E-Walk XXI

Terletak di Lantai 1 Balikpapan Superblok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan.