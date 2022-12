Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, 14 Desember, Film Avatar: The Way of Water Mulai Tayang

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film Avatar: The Way of Water mulai tayang di seluruh bioskop di Balikpapan pada hari ini, Rabu (14/12).

Sekuel terbaru Avatar 2 ini akan tayang di bioskop E-Walk XXI mulai pukul 12.00, sementara Pentacity XXI dan Studio XXI Balikpapan akan memutarnya mulai pukul 12.30 WITA.

Khusus E-Walk XXI juga menayangkan film Avatar: The Way of Water versi 3D pada pukul 13.00, dan 20.20 WITA

Di film ini, sutradara James Cameron mempercayakan aktor Sam Worthngton berperan sebagai Jake Sully dan Zoe Saldana memerankan Neytiri.

Fiilm ini menceritakan Jake Sully yang tinggal bersama keluarga barunya di planet Pandora.

Di tayangan berdurasi 3 jam 10 menit, penonton akan dihibur dengan aksi seru dan memukau, salah satunya saat Jake bersama Neytiri dan pasukan ras Na'vi menghalau serangan yang mengancam nyawa mereka.

Penasaran dengan kisah selengkapnya? Langsung saja meluncur ke bioskop kesayangan Anda di Balikpapan.

Selain Avatar: The Way of Water, seluruh bioskop juga masih menayangkan film horor yang tak kalah seru berjudul Qorin.