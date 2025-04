Wasit Asal Singapura Pimpin Laga Borneo FC Vs Persib, Pernah Tugas di Piala Dunia 2022

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1 telah mengumumkan nama perangkat pertandingan yang akan bertugas mengawal laga Borneo FC vs Persib Bandung.

Wasit asal Singapura, Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari ditunjuk memimpin big match yang akan digelar di Stadion Segiri, Jumat (11/4) malam nanti.

Ini merupakan laga ketiga yang akan dipimpin Taqi selama Liga 1 2024/25 bergulir.

Wasit terbaik di Piala AFF 2017 menjadi orang Singapura pertama terakreditasi FIFA Video Match Official itu sebelumnya memimpin duel Dewa United vs Persebaya Surabaya, dan Arema FC vs PSIS Semarang.

Enam kartu kuning dikeluarkan wasit Taqi dalam dua pertandingan Liga 1 yang dipimpinnya tersebut.

Tiga kartu kuning dikeluarkan di laga Dewa United vs Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (21/2).

Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Dewa United yang bertindak sebagai tuan rumah.

Tiga kartu kuning lainnya diberikan wasit Taqi kepada Arema FC saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Soepriadi, Blitar pada Senin (24/2).