Festival 3 Danau Siap Memukau Ribuan Wisatawan, Nih Catat Tanggalnya!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim kembali menggelar Festival 3 Danau yang akan dilaksanakan mulai Jumat (30/9) besok hingga 2 Oktober nanti.

Kasi Pengembangan Ruang Kreasi Dispar Kaltim Awang Khalik menyampaikan selama tiga hari, pengunjung diajak menikmati pergelaran seni budaya, seperti Tari Gantar Dayak Benuaq, Tradisi Kenduri di Desa Semayang, dan tari kreasi daerah.

Acara tersebut juga akan diisi dengan edukasi kepada pengunjung yang dikemas dalam dialog wisata 3 danau terkait peringatan Hari Pariwisata Dunia.

"Ada juga penampilan musik kreasi tingkilan, hingga standup comedy dari komika asal Kaltim," terang Awang melalui laman Dispar Kaltim, Kamis (29/9).

Awang menyampaikan tema festival 3 danau tahun ini, yaitu The Lake And 'The Spirit Of Arts In Appretiation Of World Tourism Day'

Tema tersebut dipilih juga karena selama ini ketiga danau, yakni Danau Semayang, Danau Jempang dan Danau Melantang belum tereksplorasi hingga keluar daerah.

Karena itu, dia berharap melalui festival tersebut pihaknya akan memperkenalkan ketiga danau tersebut yang dibisa dieksplorasi oleh wisatawan.

Dispar Kaltim menargetkan kunjungan langsung selama festival 3 Danau ini berlangsung sebanyak hingga 3 ribu orang.