Jadwal Bioskop di Balikpapan Hari Ini, Film Debut Akting Dahyun 'Twice' Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Film You Are the Apple of My Eye tayang perdana di bioskop Balikpapan pada hari ini, Jumat (21/2).

Film debut akting penyanyi cantik asal Korea Selatan yang tergabung dalam grup Twice, Kim Dahyun atau dikenal dengan Dahyun Twice menceritakan tentang kisah cinta remaja.

Dahyun Twice yang didapuk memerankan karakter Oh Seon Ah akan beradu akting dengan aktor tampan Jung Jin Young yang berperan sebagai Koo Jin Woo.

Bagi penggemar K-Pop dan film romantis tentu tak ingin melewatkan momen emosional yang akan disuguhkan Dahyun Twice dan Jung Jin Young.

Apalagi, penyanyi asal Indonesia Maudy Ayunda turut mengisi soundtrack film besutan sutradara Cho Young Myoung dengan lagu berjudul Now Do You.

Simak jadwal bioskop kesayangan kamu di Balikpapan dilansir laman jadwalnonton.com:

CGV Plaza Balikpapan

Terletak di Balikpapan Plaza lt. 1. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Klandasan Ilir, Balikpapan

Detective Chinatown 1900