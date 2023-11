Jadwal Citimall Bontang XXI Hari Ini, Film Terbaru Dibintangi Tom Blyth Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes akan tayang di bioskop Citimall Bontang XXI pada hari ini, Rabu 15 November 2023. Film yang ceritanya diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama akan mulai tayang pada pukul 12.00 WITA. Film yang dibintangi aktor Tom Blyth berperan sebagai Coriolanus Snaw juga tayang pada 14.55, 17.50, dan 20.45 WITA. Baca Juga: Brace Felipe Cadenazzi Bawa Borneo FC Taklukkan Bali United, MANYALA!

Adapun sinopsi film ini berlatar 64 tahun sebelum adanya The Hunger Games di negeri Panem. Coriolanus Snow yang diperankan Tom Blyth mendapat tugas untuk menjadi mentor dari Lucy (Rachel Zegler), peserta wanita dari distrik 12 dalam sebuah acara tahunan Hunger Games ke-10. Sadar muridnya punya sifat pemberontak, Snow merencanakan hal tersembunyi dan kisah asal mula ia menjadi pemimpin panem yang kejam. Film yang mengangkat cerita mistis dan penih misteri asal Kalimantan Selatan (Kalsel) berjudul Saranjana: Kota Ghaib juga masih tayang. Film Saranjana: Kota Ghaib akan tayang pada pukul 12.50, 14.45, 16.40, 18.35, dan 20.30 WITA.

Berikut jadwal bioskop Citimall Bontang XXI pada hari ini Rabu 15 November 2023, Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes tayang perdana

