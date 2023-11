Jadwal Bioskop Citimall Bontang XXI 5 November, 3 Film Ini Tayang Hari Ini

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Bioskop Citimall Bontang XXI akan menayangkan 3 film unggulan pada hari ini, Minggu (5/11).

Film Saranjana: Kota Ghaib yang mengangkat kisah mistis dan misteri asal Kalimantan Selatan (Kalsel) masih bertengger di dalam daftar now playing.

Film yang dibintangi sejumlah pemain, seperti Adinda Azani yang berperan sebagai Shinta, Ajeng Fauziah, Lutfhia Aulia, Ananda George dkk akan tayang sebanyak 10 kali.

Selain Saranjana: Kota Ghaib, film Indigo: What Do You See? juga masih tayang di Citimall Bontang XXI.

Film garapan sutradara Rocky Soraya yang merangkap sebagai produser itu akan tayang pada pukul 12.05, 14.20, 16.35, 18.50, dan 21.05 WITA

Berikutnya adalah film dokumenter berjudul Taylor Swift: The Eras Tour juga masih tayang di bioskop yang berada di lantai dua Citimall Bontang.

Berikut ini jadwal film yang akan tayang di bioskop Citimall Bontang XXI pada hari ini, 5 November 2023 dilansir dari 21cineplex:

Citimall Bontang XXI

Terletak di Citimall Bontang Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatam Bontang Selatan.