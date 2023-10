Jadwal Bioskop Citimall Bontang XXI 30 Oktober, Film Terbaru Amanda Manopo Tayang Paling Awal

kaltim.jpnn.com, BONTANG - Film terbaru yang dibintangi artis cantik Amanda Manopo berjudul Indigo: What Do You See? masih bertahan di daftar now playing Citimall Bontang XXI pada hari ini, Senin (30/10).

Film yang menyuguhkan kisah mengerikan yang dialami Zora (Amanda Manopo) yang memiliki kemampuan indigo tayang lebih awal, yakni mulai pukul 12.05 WITA.

Film ini merupakan comeback Amanda Manopo setelah tiga tahun tak berakting di layar lebar.

"Lumayan berat, perubahan karakter main sinetron dan main film lagi," ungkap Amanda Manopo mengomentari comeback-nya di layar lebar, seperti dilansir kaltim.jpnn.com.

Di film ini, Amanda Manopo pun harus melakoni adegan ekstrem.

Meski begitu, dia mengaku proses syuting berjalan dengan lancar dan tak mengalami cedera.

Adapun film Indigo merupakan produksi Hitmaker Studios dan Legacy Pictures.

Film Indigo menceritakan tentang Zora (Amanda Manopo) yang memiliki seorang adik bernama Ninda (Nicole Rossi), divonis oleh dokter mengidap skizofrenia.