Jadwal Bioskop Samarinda Terbaru 14 Juni 2023, Film The Flash Tayang Perdana

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Film terbaru dari Warner Bros Picture berjudul The Flash mulai tayang di seluruh bioskop di Samarinda pada hari ini, Rabu (14/6).

Film garapan sutradara Andi Muschietti itu tayang di Big Mall XXI mulai pukul 11.45 WITA hingga malam nanti pada pukul 21.30 WITA.

Bioskop lainnya kompak mulai menayangkan film bergenre action, adventure dan fantasy tersebut mulai siang ini sekitar pukul 12.00 WITA.

Selain The Flash, film Transformers: Rise of the Beasts masih bertahan di daftar now playing di seluruh bioskop Samarinda.

1. Big Mall XXI

Terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 8 Samarinda.

Harga tiket Senin-Kamis Rp 50.000, Jumat Rp 60.000, Sabtu/Minggu/Libur Rp 70.000.

Transformers: Rise of the Beasts

Tayang pukul: 11.45, 12.15, 13.15, 14.25, 15.55, 17.05, 18.35, 19.45, dan 21.15 WITA.