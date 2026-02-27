Heboh Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar, Sekjen Golkar Sarmuji Angkat Bicara

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji merespons polemik mobil dinas Gubernur Kaltim yang menjadi sorotan publik.

Polemik ini mencuat setelah publik mengetahui rencana pengadaan kendaraan operasional kepala daerah yang disebut mencapaui Rp 8,5 miliar.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyampaikan partainya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud setelah heboh polemik pengadaan mobil dinas mewah.

Menurut Sarmuji, Golkar berharap Rudy Mas'ud bisa menyerap aspirasi publik terkait mobil dinas mewah untuk Gubernur Kaltim seharga Rp 8,5 miliar.

"Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji dilansir JPNN.com, Jumat (27/2).

Ketua Fraksi Golkar DPR itu mengungkapkan anggaran pengadaan mobil dinas mewah untuk Gubernur Kaltim sebenarnya diketok pada 2024.

Sarmuji menyampaikan pengadaan kala itu memakai alasan soal kondisi Kaltim yang berat, sehingga perlu kendaraan kuat dalam berbagai medan.

"Kaltim medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa," ujarnya.