JPNN.com

JPNN.com Kaltim Politik Heboh Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar, Sekjen Golkar Sarmuji Angkat Bicara

Heboh Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar, Sekjen Golkar Sarmuji Angkat Bicara

Jumat, 27 Februari 2026 – 17:17 WIB
Heboh Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar, Sekjen Golkar Sarmuji Angkat Bicara - JPNN.com Kaltim
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Foto: Adpimprovkaltim

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji merespons polemik mobil dinas Gubernur Kaltim yang menjadi sorotan publik.

Polemik ini mencuat setelah publik mengetahui rencana pengadaan kendaraan operasional kepala daerah yang disebut mencapaui Rp 8,5 miliar.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyampaikan partainya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud setelah heboh polemik pengadaan mobil dinas mewah.

Baca Juga:

Menurut Sarmuji, Golkar berharap Rudy Mas'ud bisa menyerap aspirasi publik terkait mobil dinas mewah untuk Gubernur Kaltim seharga Rp 8,5 miliar.

"Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji dilansir JPNN.com, Jumat (27/2).

Ketua Fraksi Golkar DPR itu mengungkapkan anggaran pengadaan mobil dinas mewah untuk Gubernur Kaltim sebenarnya diketok pada 2024.

Baca Juga:

Sarmuji menyampaikan pengadaan kala itu memakai alasan soal kondisi Kaltim yang berat, sehingga perlu kendaraan kuat dalam berbagai medan.

"Kaltim medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa," ujarnya.

Sekjen Golkar Sarmuji angkat bicara terkait heboh mobil dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 miliar
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   polemik mobil dinas Gubernur Kaltim mobil dinas mewah Rudy Masúd Sekjen Golkar Sarmuji Kaltim Gubernur Kaltim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU