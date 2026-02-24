Sekjen Golkar Ingin Kantor DPD Se-Indonesia Termasuk di Kaltim Jadi Rumah Rakyat

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mendorong pemanfaatan maksimal kantor-kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai berlambang pohon beringin itu di seluruh Indonesia agar benar-benar menjadi rumah rakyat.

Sarmuji mengungkapkan DPP Partai Golkar sedang merancang petunjuk pelaksanaan untuk memanfaatkan secara maksimal kantor-kantor DPD Partai Golkar se-Indonesia.

"Kami ingin kantor DPD Partai Golkar se-Indonesia betul-betul menjadi rumah rakyat, tempat rakyat menyampaikan aspirasinya, tempat rakyat mengadukan persoalannya, sekaligus tempat rakyat mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi,” kata Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (24/2).

Baca Juga: Tokoh Kelahiran Balikpapan Calon Hakim MK Disebut Sudah Mengundurkan Diri dari Golkar

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji seusai membuka Ramadan Fest yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung, Jawa Timur.

Menurut Sarmuji, program Ramadhan Fest yang mengundang para pelaku UMKM tersebut merupakan bagian dari komitmen Partai Golkar untuk menghadirkan kantor partai sebagai ruang hidup yang produktif dan terbuka bagi masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu mengatakan beberapa waktu lalu, ketika terjadi gejolak sosial di sejumlah daerah, dia telah mendeklarasikan seluruh kantor Partai Golkar se-Indonesia harus menjadi rumah aspirasi masyarakat.

"Ruang yang lebar dan besar ini dan hampir semua kantor DPD Partai Golkar cukup luas, harus dimanfaatkan secara maksimal untuk berinteraksi dengan masyarakat dan berkomunikasi secara intens serta mencari solusi atas permasalahan kerakyatan," ujarnya.

Dia menekankan pemanfaatan Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung sebagai rumah rakyat, bukan sekadar konsep. Beberapa waktu lalu, di tempat yang sama digelar penyuluhan kesehatan tentang pencegahan kanker serviks, pelatihan perawatan kecantikan, dan pelatihan memasak yang diikuti masyarakat setempat.