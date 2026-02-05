Ucap Sumpah di Depan Prabowo, Tokoh Kelahiran Balikpapan Adies Kadir Resmi Jadi Hakim MK

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Tokoh kelahiran Balikpapan, Adies Kadir resmi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah mengucapkan sumpah jabatan di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2) sore.

Penetapan Adies Kadir sebagai Hakim MK tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR).

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Adies Kadir.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Presiden Prabowo dan Adies Kadir.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, Menteri sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

Diketahui, Adies Kadir menjadi Hakim MK menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.