Jogging di Samarinda, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Puji Kinerja Andi Harun Menata Kota

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengisi agenda kunjungannya di Samarinda dengan melakukan jogging bersama komunitas anak muda pada Selasa (3/2) pagi.

Dalam kesempatan itu, Hasto sembari menyoroti kualitas fasilitas publik di Kota Samarinda.

"Pagi ini kami lari bukan sekadar untuk mencari keringat, tapi untuk melihat bagaimana peradaban sebuah kota itu tumbuh. Di Samarinda, kita bisa melihat kemajuan itu langsung dari hal yang sederhana seperti trotoar, drainase, dan kebersihannya. Jika trotoarnya sudah bagus dan nyaman bagi pejalan kaki, itu adalah ciri kemanusiaan dihargai," kata Hasto.

Mengambil rute sepanjang 5 kilometer, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana pemantauan langsung terhadap perkembangan infrastruktur dan tata kota di ibu kota Kaltim tersebut.

Rombongan memulai langkah dari Jalan Perniagaan didampingi sosok muda, seperti Erwin Avietta dan Cintya Labetta.

Jalur lari melintasi sejumlah titik strategis dan ikonik, mulai dari kawasan Teras Samarinda, depan Kantor Gubernur Kaltim, Taman Samarinda, hingga area RS Darjat.

Perjalanan berlanjut menyusuri Jalan Abdullah Hasan dan Jalan Kusuma Bangsa, sebelum berakhir di pusat perbelanjaan legendaris yang kini tampil dengan wajah baru, Citra Niaga.

Hasto juga menyinggung mengenai efektivitas kepemimpinan daerah dalam membangun fasilitas kota.