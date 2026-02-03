JPNN.com

JPNN.com Kaltim Politik Jogging di Samarinda, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Puji Kinerja Andi Harun Menata Kota

Jogging di Samarinda, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Puji Kinerja Andi Harun Menata Kota

Selasa, 03 Februari 2026 – 13:13 WIB
Jogging di Samarinda, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Puji Kinerja Andi Harun Menata Kota - JPNN.com Kaltim
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengisi agenda kunjungannya di Kota Samarinda dengan jogging pada Selasa (3/2) pagi. Foto: ANTARA/HO-PDIP

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengisi agenda kunjungannya di Samarinda dengan melakukan jogging bersama komunitas anak muda pada Selasa (3/2) pagi.

Dalam kesempatan itu, Hasto sembari menyoroti kualitas fasilitas publik di Kota Samarinda.

"Pagi ini kami lari bukan sekadar untuk mencari keringat, tapi untuk melihat bagaimana peradaban sebuah kota itu tumbuh. Di Samarinda, kita bisa melihat kemajuan itu langsung dari hal yang sederhana seperti trotoar, drainase, dan kebersihannya. Jika trotoarnya sudah bagus dan nyaman bagi pejalan kaki, itu adalah ciri kemanusiaan dihargai," kata Hasto.

Baca Juga:

Mengambil rute sepanjang 5 kilometer, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana pemantauan langsung terhadap perkembangan infrastruktur dan tata kota di ibu kota Kaltim tersebut.

Rombongan memulai langkah dari Jalan Perniagaan didampingi sosok muda, seperti Erwin Avietta dan Cintya Labetta.

Jalur lari melintasi sejumlah titik strategis dan ikonik, mulai dari kawasan Teras Samarinda, depan Kantor Gubernur Kaltim, Taman Samarinda, hingga area RS Darjat.

Baca Juga:

Perjalanan berlanjut menyusuri Jalan Abdullah Hasan dan Jalan Kusuma Bangsa, sebelum berakhir di pusat perbelanjaan legendaris yang kini tampil dengan wajah baru, Citra Niaga.

Hasto juga menyinggung mengenai efektivitas kepemimpinan daerah dalam membangun fasilitas kota.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memuji kinerja Wali Kota Samarinda Andi Harun yang dinilai berhasil dalam menata kota
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jogging Andi Harun PDIP Samarinda Ananda Emira Moeis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU