kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menegaskan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan tidak boleh dipandang semata sebagai aset komersial PT Pertamina.

Namun, kata Nurdin Halid, RDMP Balikpapan harus ditempatkan sebagai infrastruktur strategis negara.

Menurutnya, kilang tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional sehingga desain operasionalnya harus mencakup kapasitas cadangan yang memadai, skenario kedaruratan serta mitigasi risiko geopolitik regional.

"RDMP Balikpapan harus dirancang untuk kepentingan strategis jangka panjang negara, bukan hanya hitungan bisnis semata," kata Nurdin dalam keterangannya, Sabtu (31/1).

Diketahui, Komisi VI DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kamis (29/1).

Kunjungan yang dipimpin langsung Nurdin Halid tersebut sebagai bagian dari pengawasan terhadap proyek strategis sektor energi nasional, khususnya pengembangan RDMP Balikpapan.

Nurdin juga menekankan pentingnya optimalisasi kilang dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Dia menilai keberhasilan RDMP Balikpapan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, di mana kebutuhan energi dalam negeri dapat dipenuhi dari kapasitas produksi nasional.