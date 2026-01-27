JPNN.com

JPNN.com Kaltim Politik Joko Kanigoro Akui Keputusan Partainya Dukung Prabowo Maju di Pilpres 2029 Penuh Risiko

Joko Kanigoro Akui Keputusan Partainya Dukung Prabowo Maju di Pilpres 2029 Penuh Risiko

Selasa, 27 Januari 2026 – 08:39 WIB
Joko Kanigoro Akui Keputusan Partainya Dukung Prabowo Maju di Pilpres 2029 Penuh Risiko - JPNN.com Kaltim
Prabowo Subianto saat menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro mengakui keputusan partai mendukung Prabowo Subianto kembali maju di Pilpres 2029 merupakan keputusan politik yang sadar, keras, dan penuh risiko.

Sebab, kata Joko, keputusan itu menempatkan Presiden ke-8 RI sebagai alat sejarah.

Dia juga menegaskan keputusan tersebut bukanlah pilihan pragmatis apalagi sekadar menumpang pada kekuasaan.

Baca Juga:

"Sebagai jalan transisi dan sebagai palu untuk menghantam struktur lama yang membuat Indonesia terus terjebak sebagai bangsa setengah merdeka," kata Joko dikutip Selasa (27/1).

Joko mengungkapkan Indonesia hari ini masih dalam perjalanan menuju kemandirian dan kadaulatan.

Menurutnya, Indonesia masih berhadapan dengan ekonomi yang dikendalikan oleh modal besar, kepentingan global, dan oligarki.

Baca Juga:

Dalam konteks inilah, kata Joko, Prabowo Subianto tidak boleh dibaca sebagai figur biasa.

"Meski dia bukan tujuan akhir, tapi dia adalah fase," kata Joko lagi.

Ini kata Waketum Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro soal keputusan partainya mendukung Prabowo kembali maju di Pilpres 2029
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Prabowo Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro Prabowo Subianto Pilpres 2029 Pilpres

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU