Joko Kanigoro Akui Keputusan Partainya Dukung Prabowo Maju di Pilpres 2029 Penuh Risiko

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro mengakui keputusan partai mendukung Prabowo Subianto kembali maju di Pilpres 2029 merupakan keputusan politik yang sadar, keras, dan penuh risiko.

Sebab, kata Joko, keputusan itu menempatkan Presiden ke-8 RI sebagai alat sejarah.

Dia juga menegaskan keputusan tersebut bukanlah pilihan pragmatis apalagi sekadar menumpang pada kekuasaan.

"Sebagai jalan transisi dan sebagai palu untuk menghantam struktur lama yang membuat Indonesia terus terjebak sebagai bangsa setengah merdeka," kata Joko dikutip Selasa (27/1).

Joko mengungkapkan Indonesia hari ini masih dalam perjalanan menuju kemandirian dan kadaulatan.

Menurutnya, Indonesia masih berhadapan dengan ekonomi yang dikendalikan oleh modal besar, kepentingan global, dan oligarki.

Dalam konteks inilah, kata Joko, Prabowo Subianto tidak boleh dibaca sebagai figur biasa.

"Meski dia bukan tujuan akhir, tapi dia adalah fase," kata Joko lagi.