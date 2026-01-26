Tokoh Kelahiran Balikpapan Calon Hakim MK Disebut Sudah Mengundurkan Diri dari Golkar

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 16:25 WIB
Adies Kadir, tokoh kelahiran Balikpapan yang menjadi calon hakim MK. Foto: dokumentasi pribadi

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR menyetujui Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun keputusan calon hakim MK yang berasal dari DPR itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi III DPR, Senin (26/1).

"Untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan status Adies Kadir di partainya.

Diketahui, Adies Kadir yang merupakan tokoh kelahiran Balikpapan, Kaltim pada 19 Oktober 1968 dan mengenyam pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Samarinda menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Sarmuji mengatakan jika Adies Kadir sudah mengundurkan diri dari Partai Golkar.

"Beliau sudah mengundurkan diri sebagai kader Golkar," kata Sarmuji saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Adies pun sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

