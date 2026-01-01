Borneo FC Pesta Gol Saat Rayakan Ultah ke-12, Libas Persebaya 5-1

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC berpesta gol saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Segiri, Sabtu (7/3) malam.

Tim berjuluk Pesut Etam itu mengamankan poin penuh berkat gol-gol dari Juan Villa (17', 59'), Mariano Peralta (63'), Koldo Obieta Alberdi (68'), dan Marcos Emanuel Astina (90+3').

Hasil ini menjadi kado terindah bagi Borneo FC yang merayakan ulang tahun ke-12 sekaligus mengantarkan mereka menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua klasemen sementara Super League musim ini.

Borneo FC kini mengoleksi 53 poin dari 24 laga, menempel ketat Persib Bandung yang berada di puncak klasemen dengan selisih hanya satu poin.

Sementara itu, Persebaya Surabaya tertahan di peringkat keenam dengan raihan 39 poin.

Sejak peluit pertama dibunyikan, tim besutan Fabio Lefundes langsung mengambil inisiatif menyerang.

Namun, Persebaya sempat memberikan ancaman serius pada menit ke-13 melalui peluang emas Malik Risaldi, meski tendangannya masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Nadeo Argawinata.

Borneo FC akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17.